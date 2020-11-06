Виниловая пластинка Dylan, Bob, The Freewheelin' Bob Dylan (0889854552817)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889854552817
|Исполнитель
|DYLAN, BOB
|Альбом (сингл)
|THE FREEWHEELIN BOB DYLAN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|06.04.2018
|A1
|Blowin' In The Wind
|A2
|Girl From The North Country
|A3
|Masters Of War
|A4
|Down The Highway
|A5
|Bob Dylan's Blues
|A6
|A Hard Rain's A-Gonna Fall
|B1
|Don't Think Twice, It's All Right
|B2
|Bob Dylan's Dream
|B3
|Oxford Town
|B4
|Talking World War III Blues
|B5
|Corrina, Corrina
|B6
|Honey, Just Allow Me One More Chance
|B7
|I Shall Be Free
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