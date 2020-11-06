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Виниловая пластинка Dylan, Bob, The Freewheelin' Bob Dylan (0889854552817)

Артикул: 103700
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  • Виниловая Пластинка Dylan, Bob The Freewheelin - фото 1
  • Виниловая Пластинка Dylan, Bob The Freewheelin - фото 2
Виниловая Пластинка Dylan, Bob The Freewheelin - фото 1
Виниловая Пластинка Dylan, Bob The Freewheelin - фото 2
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 103700
В наличии
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Коллекция DYLAN, BOB
filter_noneТовар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889854552817
ИсполнительDYLAN, BOB
Альбом (сингл)THE FREEWHEELIN BOB DYLAN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза06.04.2018

Track List

A1Blowin' In The Wind
A2Girl From The North Country
A3Masters Of War
A4Down The Highway
A5Bob Dylan's Blues
A6A Hard Rain's A-Gonna Fall
B1Don't Think Twice, It's All Right
B2Bob Dylan's Dream
B3Oxford Town
B4Talking World War III Blues
B5Corrina, Corrina
B6Honey, Just Allow Me One More Chance
B7I Shall Be Free


Теги товара: Bob Dylan.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Dylan, Bob, The Freewheelin' Bob Dylan (0889854552817) – стоимость товара 1670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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