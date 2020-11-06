Виниловая пластинка Costello, Elvis / Frisell, Bill, Deep Dead Blue - Live At Meltdown (8718469540525)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|8718469540525
|Исполнитель
|COSTELLO, ELVIS / FRISELL, BILL
|Альбом (сингл)
|DEEP DEAD BLUE - LIVE AT MELTDOWN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|Weird Nightmare
|3:35
|A2
|Love Field
|3:25
|A3
|Shamed Into Love
|4:26
|B1
|Gigi
|4:16
|B2
|Poor Napeleon
|4:05
|B3
|Baby Plays Around
|3:09
|B4
|Deep Dead Blue
|3:51
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