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Виниловая пластинка Costello, Elvis, Spike (8718469533930)

Артикул: 103653
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Виниловая Пластинка Costello, Elvis Spike
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 103653
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция COSTELLO, ELVIS
filter_noneТовар входит в коллекцию COSTELLO, ELVIS
БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8718469533930
ИсполнительCOSTELLO, ELVIS
Альбом (сингл)SPIKE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1...This Town...4:26
A2Let Him Dangle4:44
A3Deep Dark Truthful Mirror4:03
A4Veronica3:10
A5God's Comic5:27
A6Chewing Gum3:43
A7Tramp The Dirt Down5:41
B1Stalin Malone4:04
B2Satellite5:42
B3Pads, Paws And Claws2:54
B4Baby Plays Around2:48
B5Miss Macbeth4:22
B6Any King's Shilling6:03
B7Last Boat Leaving3:15


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Costello, Elvis, Spike (8718469533930) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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