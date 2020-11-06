Виниловая пластинка Costello, Elvis, Spike (8718469533930)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|8718469533930
|Исполнитель
|COSTELLO, ELVIS
|Альбом (сингл)
|SPIKE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|...This Town...
|4:26
|A2
|Let Him Dangle
|4:44
|A3
|Deep Dark Truthful Mirror
|4:03
|A4
|Veronica
|3:10
|A5
|God's Comic
|5:27
|A6
|Chewing Gum
|3:43
|A7
|Tramp The Dirt Down
|5:41
|B1
|Stalin Malone
|4:04
|B2
|Satellite
|5:42
|B3
|Pads, Paws And Claws
|2:54
|B4
|Baby Plays Around
|2:48
|B5
|Miss Macbeth
|4:22
|B6
|Any King's Shilling
|6:03
|B7
|Last Boat Leaving
|3:15
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв