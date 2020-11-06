Виниловая пластинка Costello, Elvis, Mighty Like A Rose (8718469534036)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|8718469534036
|Исполнитель
|COSTELLO, ELVIS
|Альбом (сингл)
|MIGHTY LIKE A ROSE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|The Other Side Of Summer
|3:57
|A2
|Hurry Down Doomsday (The Bugs Are Taking Over)
|4:06
|A3
|How To Be Dumb
|5:13
|A4
|All Grown Up
|4:17
|A5
|Invasion Hit Parade
|5:34
|A6
|Harpies Bizarre
|3:44
|A7
|After The Fall
|4:35
|B1
|Georgie And Her Rival
|3:38
|B2
|So Like Candy
|4:37
|B3
|Interlude: Couldn't Call It Unexpected No. 2
|0:22
|B4
|Playboy To A Man
|3:19
|B5
|Sweet Pear
|3:37
|B6
|Broken
|3:36
|B7
|Couldn't Call It Unexpected No. 4
|3:48
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