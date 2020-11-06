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Виниловая пластинка Costello, Elvis, Mighty Like A Rose (8718469534036)

Артикул: 103652
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Виниловая Пластинка Costello, Elvis Mighty Like A Rose
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 103652
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция COSTELLO, ELVIS
filter_noneТовар входит в коллекцию COSTELLO, ELVIS
БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8718469534036
ИсполнительCOSTELLO, ELVIS
Альбом (сингл)MIGHTY LIKE A ROSE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1The Other Side Of Summer3:57
A2Hurry Down Doomsday (The Bugs Are Taking Over)4:06
A3How To Be Dumb5:13
A4All Grown Up4:17
A5Invasion Hit Parade5:34
A6Harpies Bizarre3:44
A7After The Fall4:35
B1Georgie And Her Rival3:38
B2So Like Candy4:37
B3Interlude: Couldn't Call It Unexpected No. 20:22
B4Playboy To A Man3:19
B5Sweet Pear3:37
B6Broken3:36
B7Couldn't Call It Unexpected No. 43:48


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Виниловая пластинка Costello, Elvis, Mighty Like A Rose (8718469534036) - стоимость товара 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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