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Виниловая пластинка Cash, Johnny, The Fabulous Johnny Cash (Mono) (8718469532100)

Артикул: 103617
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Виниловая Пластинка Cash, Johnny The Fabulous Johnny Cash (Mono)
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 103617
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8718469532100
ИсполнительCASH, JOHNNY
Альбом (сингл)THE FABULOUS JOHNNY CASH (MONO)
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Run Softly, Blue River
A2Frankie's Man, Johnny
A3That's All Over
A4The Troubadour
A5One More Ride
A6That's Enough
B1I Still Miss Someone
B2Don't Take Your Guns To Town
B3I'd Rather Die Young
B4Pickin' Time
B5Shepherd Of My Heart
B6Supper-Time


Теги товара: Cash Johnny.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Cash, Johnny, The Fabulous Johnny Cash (Mono) (8718469532100) - купить по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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