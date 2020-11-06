Виниловая пластинка Cash, Johnny, The Fabulous Johnny Cash (Mono) (8718469532100)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|8718469532100
|Исполнитель
|CASH, JOHNNY
|Альбом (сингл)
|THE FABULOUS JOHNNY CASH (MONO)
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|Run Softly, Blue River
|A2
|Frankie's Man, Johnny
|A3
|That's All Over
|A4
|The Troubadour
|A5
|One More Ride
|A6
|That's Enough
|B1
|I Still Miss Someone
|B2
|Don't Take Your Guns To Town
|B3
|I'd Rather Die Young
|B4
|Pickin' Time
|B5
|Shepherd Of My Heart
|B6
|Supper-Time
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