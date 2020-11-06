Виниловая пластинка Cash, Johnny, Ride This Train (Remastered) (5060143491481)

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|Бренд
|Fat Cat Records
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5060143491481
|Исполнитель
|CASH, JOHNNY
|Альбом (сингл)
|RIDE THIS TRAIN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Возрастное ограничение
|16+
|Лэйбл
|Fat Cat Records
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Loading Coal
|5:04
|A2
|Slow Rider
|4:14
|A3
|Lumberjack
|3:07
|A4
|Dorraine Of Ponchartrain
|4:51
|B1
|Going To Memphis
|4:26
|B2
|When Papa Played The Dobro
|2:58
|B3
|Boss Jack
|4:00
|B4
|Old Doc Brown
|4:12
|C1
|Loading Coal (Without Spoken Intro)
|2:16
|C2
|Slow Rider (Without Spoken Intro)
|2:42
|C3
|Lumberjack (Without Spoken Intro)
|1:50
|C4
|Dorraine Of Ponchartrain (Without Spoken Intro)
|3:40
|C5
|Going To Memphis (Without Spoken Intro)
|3:11
|C6
|When Papa Played The Dobro (Without Spoken Intro)
|1:43
|D1
|Boss Jack (Without Spoken Intro)
|1:41
|D2
|Old Doc Brown (Without Spoken Intro)
|2:59
|D3
|The Ballad Of Boot Hill (Without Spoken Intro)
|2:36
|D4
|The Ballad Of Boot Hill (Original Version)
|3:51
|D5
|Remember The Alamo
|2:29
|D6
|Smiling Bill McCall
|2:07
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