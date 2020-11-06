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Виниловая пластинка Cash, Johnny, Ride This Train (Remastered) (5060143491481)

Артикул: 103614
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Виниловая Пластинка Cash, Johnny Ride This Train
2 050 руб. 
2 690 руб. 
Купить
+ 56 КэтКоинов
Артикул: 103614
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция CASH, JOHNNY
filter_noneТовар входит в коллекцию CASH, JOHNNY
БрендFat Cat Records
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5060143491481
ИсполнительCASH, JOHNNY
Альбом (сингл)RIDE THIS TRAIN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Возрастное ограничение16+
ЛэйблFat Cat Records
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Loading Coal5:04
A2Slow Rider4:14
A3Lumberjack3:07
A4Dorraine Of Ponchartrain4:51
B1Going To Memphis4:26
B2When Papa Played The Dobro2:58
B3Boss Jack4:00
B4Old Doc Brown4:12
C1Loading Coal (Without Spoken Intro)2:16
C2Slow Rider (Without Spoken Intro)2:42
C3Lumberjack (Without Spoken Intro)1:50
C4Dorraine Of Ponchartrain (Without Spoken Intro)3:40
C5Going To Memphis (Without Spoken Intro)3:11
C6When Papa Played The Dobro (Without Spoken Intro)1:43
D1Boss Jack (Without Spoken Intro)1:41
D2Old Doc Brown (Without Spoken Intro)2:59
D3The Ballad Of Boot Hill (Without Spoken Intro)2:36
D4The Ballad Of Boot Hill (Original Version)3:51
D5Remember The Alamo2:29
D6Smiling Bill McCall2:07


Теги товара: Cash Johnny.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Cash, Johnny, Ride This Train (Remastered) (5060143491481) - по цене 2050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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