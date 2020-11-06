Виниловая пластинка Brood, Herman / His Wild Romance, Shpritsz (0886977217418)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886977217418
|Исполнитель
|BROOD, HERMAN / HIS WILD ROMANCE
|Альбом (сингл)
|SHPRITSZ
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|Saturday Night
|4:01
|A2.
|Dope Sucks
|2:09
|A3
|One
|1:54
|A4
|Doin' It
|2:37
|A5
|Champagne (& Wine)
|3:32
|A6.
|Back (In Y'r Love)
|1:48
|A7
|Hit
|2:46
|B1
|R & Roll Junkie
|2:48
|B2
|Never Enough
|2:31
|B3
|Pain
|1:50
|B4
|Get Lost
|3:13
|B5
|Hot-Talk
|1:44
|B6
|Prisoners
|1:38
|B7
|Doreen
|2:32
|B8
|Skid Row
|2:35
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