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Виниловая пластинка Brood, Herman / His Wild Romance, Shpritsz (0886977217418)

Артикул: 103593
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Виниловая Пластинка Brood, Herman / His Wild Romance Shpritsz
2 400 руб. 
3 160 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 103593
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode886977217418
ИсполнительBROOD, HERMAN / HIS WILD ROMANCE
Альбом (сингл)SHPRITSZ
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Saturday Night4:01
A2.Dope Sucks2:09
A3One1:54
A4Doin' It2:37
A5Champagne (& Wine)3:32
A6.Back (In Y'r Love)1:48
A7Hit2:46
B1R & Roll Junkie2:48
B2Never Enough2:31
B3Pain1:50
B4Get Lost3:13
B5Hot-Talk1:44
B6Prisoners1:38
B7Doreen2:32
B8Skid Row2:35


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Виниловая пластинка Brood, Herman / His Wild Romance, Shpritsz (0886977217418) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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