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Виниловая пластинка Bonham, Tracy, Burdens Of Being Upright (0600753383278)

Артикул: 103589
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Виниловая Пластинка Bonham, Tracy Burdens Of Being Upright
2 610 руб. 
3 440 руб. 
Купить
+ 71 КэтКоинов
Артикул: 103589
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode600753383278
ИсполнительBONHAM, TRACY
Альбом (сингл)BURDENS OF BEING UPRIGHT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Mother Mother3:00
A2Navy Bean2:49
A3Tell It To The Sky4:05
A4Kisses2:20
A5Brain Crack1:05
A6The One3:26
B1One Hit Wonder3:01
B2Sharks Can't Sleep4:33
B3Bulldog2:07
B4Every Breath2:33
B530 Seconds3:14
B6The Real3:16


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Bonham, Tracy, Burdens Of Being Upright (0600753383278) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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