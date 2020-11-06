Виниловая пластинка Bonham, Tracy, Burdens Of Being Upright (0600753383278)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|600753383278
|Исполнитель
|BONHAM, TRACY
|Альбом (сингл)
|BURDENS OF BEING UPRIGHT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|Mother Mother
|3:00
|A2
|Navy Bean
|2:49
|A3
|Tell It To The Sky
|4:05
|A4
|Kisses
|2:20
|A5
|Brain Crack
|1:05
|A6
|The One
|3:26
|B1
|One Hit Wonder
|3:01
|B2
|Sharks Can't Sleep
|4:33
|B3
|Bulldog
|2:07
|B4
|Every Breath
|2:33
|B5
|30 Seconds
|3:14
|B6
|The Real
|3:16
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