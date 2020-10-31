Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Black

Комплект из двух батареек стандарта AA имеющих широчайший спектр применения. Батарейки серии Super Alkaline отлично подходят для устройств со средни...

Батарейка GP Super Alkaline 15A LR6 AA (2шт) Комплект из двух батареек стандарта AA имеющих широчайший спектр применения. Батарейки серии Super Alkaline отлично подходят для устройств со средни...

Плнка Instax Mini предназначена для всех фотокамер INSTAX Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фото...

Картридж для камеры Fujifilm Instax Mini GLOSSY (10PK) 10 фото Плнка Instax Mini предназначена для всех фотокамер INSTAX Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фото...

Плнка Instax Mini предназначена для всех фотокамер INSTAX Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фото...

Картридж для камеры Fujifilm Instax Mini GLOSSY (10/2PK) 20 фото Плнка Instax Mini предназначена для всех фотокамер INSTAX Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фото...

Продукт Пакет Защиты ПГС (ПГС продление гарантийного срока) дает право потребителю увеличить гарантийный период приобретенного им товара на срок до...

Пакет Защиты Platinum Продление гарантийного срока 5 лет 5-10тыс Продукт Пакет Защиты ПГС (ПГС продление гарантийного срока) дает право потребителю увеличить гарантийный период приобретенного им товара на срок до...

Fujifilm Instax Mini 70 – это компактная фотокамера с возможностью моментальной печати. При помощи этой камеры вы сможете тут же распечатать только что отснятый кадр.

Размер фотографии составляет 62 x 46мм.

Такая карточка станет отличным памятным сувениром.

Камера питается от двух батареек CR2/DL CR2, их ресурса хватит на 40 картриджей фотобумаги (по результатам исследований компании производителя). Для снимков используется специальная фотобумага Instax Mini.

ОСОБЕННОСТИ:

Настройки камеры позволяют подобрать оптимальный режим съемки.

Уровень освещенности, диафрагма, выдержка устанавливаются автоматически.

Фокусное расстояние составляет 60 мм.

У камеры есть встроенная вспышка со специальным режимом заполняющей вспышки, чтобы объект не сливался с задним планом.

Фотоаппарат автоматически определяет яркость фона и в зависимости от него настроит экспозицию. Таким образом, все объекты на снимке получаются одинаково яркими.

В режиме Hi key повышается яркость кадра, чтобы сгладить тон кожи.

Есть специальный режим для любителей «селфи». На объективе расположено маленькое зеркальце, чтобы вы точно могли узнать, что попали в кадр.

Немаловажной деталью является выдвижной объектив с возможностью съемки до 30 см до объекта.

У камеры 3 режима фокусировки: макро (0,3 м - 0,6 м), обычный (0,6 м - 3 м) и режим пейзажной съемки (от 3 м и больше).

Универсальный видоискатель с возможностью поиска объекта.

У фотоаппарата с моментальной печатью Fujifilm Instax Mini 70 на монохромном дисплее отображается режим съемки (Selfie, Macro, Landscape, Fill-in Flash, Hi-Key), таймера автоспуска, а также счетчик оставшихся кадров, что позволит всегда знать о том, когда требуется загрузить новую фотобумагу.

Такой фотоаппарат пришел на смену громоздким фотокамерам прошлого. Его всегда можно взять с собой и оставить друзьям на память яркие фотографии.