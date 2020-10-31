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Смеситель для ванны Lemark Shift LM4314C

Артикул: 103074
  • Смеситель для ванны Lemark Shift LM4314C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Shift LM4314C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Shift LM4314C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Shift LM4314C - фото 2
10 140 руб. 
Купить
+ 193 КэтКоинов
Артикул: 103074
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 690 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Shift
filter_noneТовар входит в коллекцию Shift

Коллекция Shift

БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектенет
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива274 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см33
Ширина, см18
Высота, см7
Вес, кг1.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Смеситель для ванны Lemark Shift LM4314C - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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