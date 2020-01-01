без ALES без PEG без SLES без ПАВ без арабенов без ароматизаторов без белков без консервантов без красителей без минеральных масел без мыла без отдушек без парабена без парабенов без парафина и восков без пропилен гликоля без силикона без спирта без сульфатов без фталата без щелочи без этаноламина