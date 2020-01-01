Тип средства шампунь для волос

Тип волос вьющиеся для всех типов нормальные окрашенные поврежденные против выпадения против перхоти сухие

Пол для всех

для женщин

Эффект от использования блеск восстанавливающий дисциплинирующий защищающий очищающий питающий увлажняющий укрепляющий

Коллекция AYOUME Black Snail Prestige Shampoo BLACK SNAIL PRESTIGE SHAMPOO KAARAL Keratin Color Care Korres Греческая олива LOreal Professionnel Curl Contour Lador Moisture Balancing Shampoo Mise En Scene Pearl Healthy & Strong Repair Shampoo Mise En Scene Super Botanical Moisture & Refresh Shampoo Ollin Professional Care Moisture Shampoo Ollin Professional Care Restore Revlon Professional Be Fabulous C.R.E.A.M. Curly Defining Shampoo Revlon Professional Be Fabulous C.R.E.A.M. Shampoo Schwarzkopf Professional Bonacure Oil Miracle The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo Кора Аквабаланс

Страна бренда Англия Германия Греция Испания Италия Россия Франция Южная Корея

Объем 100 мл 1000 мл 200 мл 240 мл 250 мл 300 мл 380 г 500 мл 530 мл 780 мл

Не содержит без минеральных масел без парабенов без парафина без пропилен гликоля без силикона без силиконов без фталатов без этаноламина