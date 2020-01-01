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Тонометры Amrus

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Тонометры

Тонометры

🐱 В интернет-магазине КотоФото.ру:

  • Тонометры Amrus в ассортименте - 5 товаров в наличии;
  • Возможность купить товар в кредит;
  • Оперативная доставка в Санкт-Петербурге и других городах России.

🐾 Выбирайте Тонометры Amrus по фото и описанию, сравнивайте по цене и характеристикам, а если возникнут вопросы, звоните по телефону в Санкт-Петербурге 8(812)426-98-99. В продаже только сертифицированные товары с гарантией от производителя!

Тонометры Amrus - доставка по всей России в любой город осуществляется также транспортными компаниями.

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