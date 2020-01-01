Скейты и роллерсерфы

Если вы хотите весело провести время, получить большое количество положительных эмоций, то решение купить роллерсерф — отличный ваиант! Они стоят недорого, просты в освоении и полезны для здоровья. Благодаря скейтам и роллерсерфам вы приобретаете возможность увлекательного активного отдыха, способного заменить более дорогие и не столь интересные занятия. К тому же они отличаются универсальностью, подходят и детям в возрасте от 6 лет, и взрослым.

Какие бывают скейты?

Зайдя в интернет-магазин скейтов, вы получаете возможность выбрать из множества разнообразных моделей, зачастую существенно отличающихся друг от друга.

Самый доступный по цене вариант - обычный скейтборд, который отличается простотой в управлении и устойчивостью конструкции. Именно с него лучше всего начинать учиться выполнять трюки новичку;

Для любителей скоростной езды лучшим выбором станут лонгскейты, имеющие колеса с широкими покрышками из мягкой резины для погашения ударных нагрузок при контактах с неровностями дороги. Конструкция таких моделей позволяет райдеру легко разгоняться, не затрачивая серьезных усилий;

Если вы хотите купить скейт недорого, то фингерборд станет интересным вариантом. Являясь уменьшенной копией обычного скейтборда, эта модель помогает в выполнении различных трюков любителями экстремального спорта;

Доска с четырьмя колесами, которые широко расположены, с добавлением к ним двух меньших колес в передней и задней части - фриборд. Данная модель обладает способностью вращения во всех направлениях, благодаря чему доску можно перемещать по кругу, не отрывая от поверхности;

Состоящие из нескольких платформ стритборды, соединенные с помощью подвижных креплений, дают возможность передвижения без отталкивания ногой от поверхности;

Также в интернете можно найти интересный скейт, фото которого показывает наличие трех больших колес с пружинной амортизационной подвеской и креплениями для статичной фиксации ног. Это маунтинборды, предназначенные для экстримальных поездок по пересеченной местности и для быстрых спусков по асфальтированным дорогам.

Какие бывают роллерсерфы?

Если вы хотите купить роллерсерф, то нужно учесть, что они продаются в различных модификациях. Пользуясь им, вы получаете такие же ощущения, как при одновременном нахождении на серфе, сноуборде и скейтборде. Его конструкция предусматривает две платформы с соединением при помощи пружины и ролики с колесами с радиусом вращения 360 градусов, которые расположены под углом с креплением на платформах. Во время езды это устройство выполняет волнообразные движения, поэтому управлению им приходится учиться заново, даже если ранее вы уже катались на скейтах.

В настоящее время наиболее распространены модели роллерсерфов с двумя колесами, но можно найти и варианты с четырьмя колесами. В остальном принципиальных различий в конструкции этих видов досок на колесах нет, отличия можно найти лишь в некоторых небольших деталях и используемых в производстве материалах.

Где можно купить скейты и роллерсерфы?

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете приобрести различные модели скейтов и роллерсерфов по доступным ценам. Здесь вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант, ориентируясь на собственные навыки, предпочтения в плане внешнего вида доски и другие критерии. Помимо широкого ассортимента товаров для спорта и отдыха интернет-магазин «КотоФото» регулярно проводит акции, предоставляя большие скидки на скейты и роллерсерфы. Оплату покупки можно совершать различными способами, включая наличный и безналичный расчет, приобретение товара в кредит и другие варианты.

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