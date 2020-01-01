Бассейны и тенты

Надувные бассейны

Бассейны надувные для дачи – компактные и удобные в эксплуатации изделия, которые станут прекрасной альтернативой каркасным конструкциям. Вы без проблем сможете оборудовать на своем дачном или приусадебном участке комфортное место для принятия приятных и полезных водных процедур. К тому же цена надувного бассейна весьма демократична и такая покупка не пробьет брешь в семейном бюджете. Чтобы ничто не омрачило ваш отдых, необходимо внимательно подойти к данной покупке и изучить все нюансы выбора товаров в данной категории.

Сколько стоит бассейн надувной?

Цена резинового бассейна варьируется в зависимости от его размера, материала и производителя, наличия в комплекте дополнительных аксессуаров (например, приспособлений для уборки). Детские модели, как правило, стоят дешевле, а взрослые – дороже. Некоторые бассейны, глубина которых составляет более 90 см, снабжены лестницами на несколько ступеней – данный момент также отражается на стоимости изделия.

Если вы предпочитаете качественные и надежные товары, отдавайте предпочтение бассейнам от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. Покупая дешевые бассейны от малоизвестных торговых марок, вы рискуете стать обладателем изделия, которое совсем скоро станет непригодно для эксплуатации. Но это не значит, что следует существенно переплачивать, даже у популярных торговых марок есть бюджетные и качественные продукты.

Как правильно выбрать и использовать резиновый бассейн?

Перед покупкой бассейна в первую очередь следует определиться, сколько человек будет в нем купаться. Например, есть детские бассейны небольших размеров, предназначенные для одного или нескольких детей определенной возрастной категории. А есть изделия для взрослых, в которых смогут без проблем смогут разместиться все члены семьи. Последние характеризуются не только большими размерами, но и оптимальной глубиной.

минимум расходов на обслуживание – набрать или сменить воду в бассейне, а также очистить его от загрязнений можно своими силами без значительных временных затрат;

простота в установке – для монтажа конструкции достаточно использовать удобный насос;

удобство в транспортировке - если необходимо перевезти резиновый бассейн, то нет необходимости нанимать специальный грузовой транспорт. Потребуется просто сдуть его и поместить в специальный чехол. Изделие без проблем поместится в багажнике или на заднем сидении вашего автомобиля.

Некоторые надувные конструкции больших размеров оснащены особой системой фильтрации, которая избавляет от необходимости слишком часто менять воду. Чтобы исключить чрезмерное загрязнение, на ночь или во время выпадения осадков бассейн следует накрывать специальным тентом.

Как правило, все надувные бассейны изготавливаются из прочного и надежного поливинилхлорида (ПВХ), устойчивого к сильным нагрузкам и механическим повреждениям. При аккуратном использовании резиновый бассейн прослужит не один год. Во время использования обратите внимание, чтобы на территории, где будет размещено изделие, отсутствовали острые предметы и камни, которые могут повредить материал.

Надувные бассейны представлены в различной цветовой гамме – как в приглушенной, так и в яркой насыщенной. В красочных оттенках выполнены преимущественно детские модели, которые непременно заинтересуют малышей, только начинающих познавать все радости летних водных процедур.

Где купить надувные бассейны для дачи?

Если вам нужны качественные и привлекательные модели этих изделий, приглашаем ознакомиться с ассортиментом нашего интернет-магазина. В каталоге представлены модели для детей и взрослых различных форм и размеров на любой вкус. Купить резиновый бассейн вы сможете в любое удобное время, не выходя из дома. Оформление заказа займет всего пару минут, а товар будет оперативно доставлен на указанный адрес. На нашем сайте регулярно действуют интересные скидки на определенные товары, которые позволят сделать вашу покупку еще приятней и выгодней. На всю приобретенную продукцию действуют гарантии. Если у вас остались вопросы или потребуется помощь специалистов, звоните по контактному номеру телефона и консультанты предоставят всю интересующую вас информацию.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить надувные бассейны для дачи. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.