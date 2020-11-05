5bites 3.5 Jack/M - 3.5 Jack/M AC35J-010M 1m

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|5bites
|Тип товара
|Кабель
|Длина, см
|100
|Длина провода
|1 м
|Разъем подключения
|mini-jack 3.5
|Цвет
|черный
Похожие товары
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв