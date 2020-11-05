Пояс для поддержки поясничного отдела Терапевт

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|пояс для поясницы
|Материал
|ПВХ, нейлон, неопрен, спандекс
|Размер
|42-58
|Цвет
|чёрный
Пояс Bradex «Терапевт» для поддержки поясничного отдела снимет боль при растяжении мышц спины и защемлении нервов в позвоночнике. Улучшает состояние при болях в животе, а благодаря согревающему действию поможет при болезненных состояниях, связанных с воспалительными процессами в почках. Пояс выполнен из плотного, но в то же время необычайно легкого материала, что позволяет носить его с комфортом даже под одеждой. Компактные размеры позволят брать приспособление с собой в поездки и путешествия. Также пояс Bradex «Терапевт» удобно использовать при подъеме тяжестей, во время работы в саду или при сидячей работе (к примеру, за рулем автомобиля). Пригодится спортсменам и профессиональным танцорам, так как повышает эффективность и безопасность тренировок. Обхват талии - 63 - 127 см.
Рекомендуется к применению:
Лицам, занимающимся тяжелым физическим трудом
Водителям автотранспорта, проводящим за рулем большую часть рабочего времени
Лицам, с наследственной предрасположенностью к избыточному весу и заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Лицам, ведущим малоподвижный образ жизни и изредка выполняющим физическую работу
Лицам, изредка занимающимся спортом без соответствующей подготовки.
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