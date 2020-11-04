Пылесос ARNICA Tria Pro, красный

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|ARNICA
|Тип товара
|Вертикальные пылесосы
|Основной цвет
|красный
|Тип
|вертикальный+ручной
|Тип уборки
|сухая
|Емкость пылесборника
|1 л
|Регулятор мощности
|нет
|Потребляемая мощность, Вт
|1500
|Дополнительные функции
|складная ручка - мгновенное трансформирование из одной версии пылесоса в другую, тройное всасывание с помощью специальной треугольной насадки, режим ручного пылесоса, режим вертикального пылесоса, легкая очистка
|Комплектация
|удлиненная щелевая насадка/насадка для чистки текстиля, тканевых обивок мебели(прямоугольная)/HEPA-13 фильтр/телескопическая удлинительная складная ручка-трансформер/треугольная насадка для пола
|Длина сетевого шнура
|6.2 м
|Источник питания
|сеть
|Вес, кг
|1.9
|Размеры (ВxШxГ), см
|14.5х57х14 см
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