Ящик Plano 6134 с 3х уровневой системой хранения приманок, 29-39 отсеков

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Ящик
|Габаритные размеры, см
|48,9x25,4x24,7
|Материал
|пластик
|Дополнительно
|Удобная толстая рукоятка
|Особенности
|От 29 до 39 ячеек
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