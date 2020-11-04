Ящик Plano 6203 с 3х уровневой системой хранения приманок и двумя боковыми отсеками на крышке

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Ящик
|Габаритные размеры, см
|41,2х22,8х21,2
|Материал
|пластик
|Дополнительно
|Замок имеет латунные дужки
|Особенности
|От 22 до 34 настраиваемых отсеков
Описание
THREE TRAY TACKLE BOX 6203
• Три лотка
• От 22 до 34 настраиваемых отсеков
• Латунный замок
• Два отсека сверху крышки
• Цвет: зеленый металлик/ серо-белый
• 412х228х212 мм
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