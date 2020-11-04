Сумка Rapala Limited Sling Bag Pro

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Limit
|Тип товара
|Сумка
|Габаритные размеры, см
|31х23х16
|Материал
|нейлон 600 ден.
|Дополнительно
|в комплекте 2 коробки размера 3600.
|Особенности
|Влагозащитный карман для устройство с экраном touch screen
Описание
Описание отсутствует
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