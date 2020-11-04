Точило Elitech СТ300C

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Elitech
|Тип товара
|Точило
|Вес, кг
|8.8
|Высота, см
|24.5
|Габариты (ШхВхГ)
|150 мм
|Диаметр диска
|32 мм
|Длина, см
|51
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|Станок, 2 заточных круга, 2 щитка, съемный резервуар для охлаждающей жидкости. Размеры заточного круга 150х20х32 мм.
|Мощность
|300 Вт
|Скорость вращения
|2850 об/мин
|Ширина, см
|29.5
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