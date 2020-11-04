8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рубанок Фиолент Р3-82

Артикул: 93654
Рубанок Фиолент Р3-82
6 870 руб. 
Купить
+ 119 КэтКоинов
Артикул: 93654
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендФиолент
Тип товараРубанок
Выборка четвертиесть
Глубина строгания, мм3
Максимальное число оборотов, об/мин15000
Напряжение сети, В220
Плавный пускнет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакоробка
Ширина строгания, мм82
Мощность1050 Вт
Длина, см34
Ширина, см17
Высота, см16
Вес, кг3.5
Потребляемая мощность: 1050 Вт, обороты: 15000 об/мин, ширина строгания: 82 мм, глубина строгания: 3 мм, глубина выборки паза: 13 мм, выборка четверти, ножи: двусторонние, пылеудаление: одностороннее, питание: сеть


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Рубанок Фиолент Р3-82 - по цене 6870 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...