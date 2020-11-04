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Пила дисковая Зубр ЗПД-1600

Артикул: 93517
Пила дисковая Зубр ЗПД-1600
5 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 93517
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БрендЗубр
Тип товараПила дисковая
Глубина пропила64 мм 
Диаметр диска185 мм 
Диаметр посадочного отверстия20 мм 
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1600 Вт 
Скорость вращения4500 об/мин 
В кейсенет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см27
Ширина, см34
Высота, см24
Вес, кг4.7
Дисковая пила, мощность 1600 Вт, диаметр диска 185 мм


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