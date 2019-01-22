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Перфоратор Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК

(1)
Артикул: 93511
Перфоратор Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК
8 720 руб. 
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+ 180 КэтКоинов
Артикул: 93511
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараПерфораторы
Реверснет
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Дополнительные щетки в комплектенет
Режим шуруповертанет
Макс. диаметр сверления (бетон)32 мм
Макс. энергия удара3.5 Дж
Минимальный диаметр патрона10 мм
Режим сверлениеда
Режим долблениеда
Потребляемая мощность1250 Вт
Антивибрационная системада
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Питаниесеть
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Блокировка кнопки включениянет
Ограничитель глубины сверленияесть
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращениянет
Ширина, см36
Длина, см45
Высота, см14.2
Вес, кг6
Три режима работы. Мощность - 1250 Вт. Сила удара - 3.5 Дж


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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22.01.2019
Достоинства:
Цена/мощность

Недостатки:
Короткий шнур

Комментарий:
Брали специально для проходки стен и штрабления. Задачу выполнили на все сто. Главное не забывать про смазку и давать остывать после долгой непрерывной работы

Самовывоз невозможен
Перфоратор Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК - стоимость товара 8720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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