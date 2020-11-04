Аккумуляторная отвертка Зубр ЗО-3.6-Ли КН43

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Отвертка аккумуляторная
|Аккумулятор в комплекте
|да
|Количество аккумуляторов
|встроенный
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Питание
|от аккумулятора
|Напряжение аккумулятора, В
|3.6
|Макс. крутящий момент
|3 Hm
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Лампа точечной подсветки
|да
|Кол-во скоростей работы
|1
|В кейсе
|да
|Зарядное устройство в комплекте
|да
|Задний ход
|да
|Емкость аккумулятора
|1.5 Ач
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Длина, см
|23
|Ширина, см
|20.5
|Высота, см
|6.5
|Вес, кг
|1.3
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