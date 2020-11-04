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Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов

Артикул: 93462
Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов
4 320 руб. 
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+ 97 КэтКоинов
Артикул: 93462
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараГравер
Блокировка кнопки включенияда
Питаниеот сети
Фиксация шпинделяда
Ударный механизмнет
Тормоз двигателянет
Тип патронацанговый
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Ограничитель глубины сверлениянет
Мощность130 Вт
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукоятканет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Длина, см24
Высота, см32
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг1.94
В наборе 176 предметов. Питание дрели - от сети, мощность - 130 Вт


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Самовывоз невозможен
Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - купить по цене 4320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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