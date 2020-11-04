Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Patriot
|Тип товара
|Триммер электрический
|Антивибрационная система
|да
|Расположение двигателя
|верхнее
|Ширина, см
|26
|Ширина скашивания
|46 см
|Уровень шума
|90 дБ
|Топливный бак
|0.45 л
|Тип двигателя
|бензиновый
|Скорость вращения ножа
|7500 об./мин.
|Рабочий объем
|25 куб.см
|Вес, кг
|6
|Работа от аккумулятора
|нет
|Обороты двигателя
|7500 об/мин
|Колеса
|нет
|Длина, см
|100
|Высота, см
|36.5
|Штанга
|прямая
|Мощность электрического двигателя
|950 Вт
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