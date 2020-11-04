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|Бренд
|Einhell
|Тип товара
|Многофункциональный инструмент
|Вес, кг
|2.08
|Возможности
|блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения, фиксация шпинделя
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Кейс в комплекте
|есть
|Макс. частота колебания платформы
|34000 кол./мин.
|Тип машины
|резак
Многофункциональный инструмент Einhell RT-MG 10.8/1 Li применяется для резания, шлифования и зачистки различных поверхностей. Работает от аккумулятора, обладает широким скоростным диапазоном. Независимость от электросети позволяет работать с многофункциональным инструментом Einhell RT-MG 10.8/1 Li в любом необходимом месте.
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