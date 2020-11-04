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Лобзик DeWalt DW343K

Артикул: 92866
Лобзик DeWalt DW343K
12 560 руб. 
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+ 218 КэтКоинов
Артикул: 92866
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 094 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системанет
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Частота движения пилки650-3100 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукоятканет
Мощность550 Вт
Маятниковый ходесть
Глубина пропила стали10 мм
Глубина пропила дерева85 мм
Глубина пропила алюминия20 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейседа
Длина, см25
Ширина, см10
Высота, см18.5
Вес, кг2
Для прямых и фигурных пропилов, вертикальных и под углом


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Самовывоз невозможен
Лобзик DeWalt DW343K - стоимость товара 12560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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