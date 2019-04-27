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Тонометр автоматический на запястье Little Doctor Ld12

(1)
Артикул: 92524
Тонометр автоматический на запястье Little Doctor Ld12
1 530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 92524
В наличии
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Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына запястье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см13x21
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетинет
Сумка в комплектенет
ПроизводствоКитай
Высота, см3.2
Длина, см7
Ширина, см6.6
Вес, кг0.118
автоматический, манжета - на запястье, размер - 13-21 см


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Тонометр небольшого размера, удобно с собой брать в дорогу.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Покупал маме. Показания довольно близкие к показания настольного тонометра, тут главное в правильном положении держать руку, чтобы тонометр на запястье был на уровне сердца. Батарейки в комплекте быстро сели, при этом он как бы работал, но надув манжетку до некоторого значения просто отключался. Т.е. сами батарейки еще можно использовать в других приборах, но для тонометра видимо надо, чтобы уровень заряда был больше.

Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический на запястье Little Doctor Ld12 - купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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