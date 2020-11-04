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Гантели обливн INDIGO IR 92005-0,5 Винил+металл 2*0,5кг

Артикул: 90257
Описание товара скоро будет готово,
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420 руб. 
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Артикул: 90257
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараГантели
Вес, кг1
ПроизводствоКитай
Гантели с виниловым покрытием идеально подходят для тренировок, как дома, так и в спортивном зале. Способствуют развитию и поддержанию тонуса мышц рук, груди и плечевого пояса. Занятия с гантелями помогают приобрести красивую рельефную форму мышц, сделать костную ткань и связки более плотными, кроме того это верный путь избавления от лишнего веса. Вес гантелей подходит и мужчинам и женщинам.


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Гантели обливн INDIGO IR 92005-0,5 Винил+металл 2*0,5кг - данный товар вы можете купить по цене по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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