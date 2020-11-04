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Полотенцесушитель двойной Iddis Calipso CALSB20i49

Артикул: 89051
Полотенцесушитель двойной Iddis Calipso CALSB20i49
4 550 руб. 

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Артикул: 89051
В наличии
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Коллекция Calipso
filter_noneТовар входит в коллекцию Calipso

Коллекция Calipso

БрендIddis
Тип товараПолотенцедержатели
Исполнениелатунь
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см60
Ширина, см5
Высота, см11.9
Вес, кг0.76
Полотенцесушитель двойной Iddis. Материал: латунь. Установка: настенная.


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Самовывоз невозможен
Полотенцесушитель двойной Iddis Calipso CALSB20i49 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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