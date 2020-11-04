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Смеситель для ванны Iddis Edifice EDISB3Fi06 Лейка имеет три режима, которые подарят новое понимание комфорта и расслабления во время принятия душа. Переключение режимов верхней лейки осуществл...

Инновационные технологии литья и обработки латуни, а также увеличенная толщина стенок смесителя обеспечивают его стойкость к перепадам давления и те...

Смеситель для кухни Iddis Edifice ED1BBSG05 Инновационные технологии литья и обработки латуни, а также увеличенная толщина стенок смесителя обеспечивают его стойкость к перепадам давления и те...

Душевой гарнитур с верхней лейкой Iddis Edifice EDISB1Fi76 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.