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Подстаканник одинарный стеклянный Milardo Bering BE051MI

(1)
Артикул: 88430
Подстаканник одинарный стеклянный Milardo Bering BE051MI
690 руб. 
1 380 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 88430
В наличии
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Коллекция Bering
filter_noneТовар входит в коллекцию Bering
БрендMilardo
Тип товараСтаканчики для зубных щеток
Установка (монтаж)подвесной
Исполнениестекло
Вес, кг0.2
Подстаканник одинарный стеклянный Milardo. Материал: . Установка: .


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.03.2020
Достоинства:
Маленький, но вместительный, аккуратно выглядит.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Милашка.

Самовывоз невозможен
Подстаканник одинарный стеклянный Milardo Bering BE051MI - данный товар вы можете купить по цене по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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