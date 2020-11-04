Набор ковриков для ванной комнаты микрофибра Iddis Blessed Spring 490M580i13

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Набор ковриков
|Материал
|микрофибра
|Длина, см
|80/50
|Ширина, см
|50/50
|Высота, см
|2,5
|Вес, кг
|1,34
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