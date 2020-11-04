8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркало косметологическое Gezatone Lm874

Артикул: 86180
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 590 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

1 220 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 86180
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGezatone
Тип товараЗеркало косметологическое
Устойчивое и удобное, зеркало Gezatone LM874 прекрасно подойдет для нанесения макияжа, проведения косметических процедур по уходу за кожей лица, для удаления нежелательных волос и т.д. Зеркало оснащено удобным поворотным механизмом и имеет регулируемый угол наклона, что обеспечивает удобство и комфорт в уходе за собой. Зеркало двухстороннее, при этом одна сторона подставляет собой обычную зеркальную поверхность высочайшего качества, а другая имеет 5-тикратное увеличение, благодаря которому Вы сможете скорректировать все нюансы своего внешнего вида. Будьте всегда красивы и ухаживайте за собой, не изменяя своему стилю, с зеркалом LM874 Gezatone.


Смотрите также: Антибактериальные средства, Аппараты Дарсонваль, Аппликаторы, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Зеркала для макияжа, Ингаляторы, Контактные линзы и аксессуары, Косметика, Косметологические аппараты, Кровати медицинские, Массажеры, Машинки для стрижки волос, Медицинские измерительные приборы, Медицинское оборудование, Одежда и пояса для похудения, Ортопедические изделия, Ортопедические подушки, Солевые лампы, Технические средства реабилитации, Товары для маникюра и педикюра, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, Физиотерапевтические приборы, Электротепло.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Зеркало косметологическое Gezatone Lm874 - купить по цене 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...