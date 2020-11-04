Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808

Электропорация- использование электрических токов Высокочастотная вибрация- интенсивный массаж Разглаживание морщин и омоложение кожи Улучшение тонуса и внешнего вида Насыщение кожи питательными, увлажняющими веществами Снятие спазма мимических мышц Укрепление контуров лица Усиление проникновения косметических средств Компактный массажер для ухода за кожей лица, восстанавливает тонус, усиливает проникновение и действие косметических средств, омолаживает и подтягивает кожу, уменьшает морщины и отеки, выравнивает и улучшает цвет лица. Сочетание электропорации и вибрации обеспечивает полноценный уход, омоложение и подтяжку кожи, активизацию косметических средств, восстановление кожи изнутри. К тому же аппарат по уходу за кожей лица Minilift очень удобно брать с собой в поездки, ведь он портативен и не з Обратите внимание, что процедура проводится ТОЛЬКО по сыворотке или гелю на водной основе! Работа по сухой коже запрещена. Входное напряжение 1,5 В Выходная частота: 15 кГц Диапазон выходного напряжения в пределах 200 В Противопоказания: Сердечнососудистые заболевания Онкологические заболевания Беременность Заболевания кожи ( экзема, дерматит, псориаз) Тромбофлебит При наличии острых или хронических заболеваний, не перечисленных в этой инструкции, рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с врачом.
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, Аппараты Дарсонваль
, Аппликаторы
, Бритье и эпиляция
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, Товары для ухода за полостью рта
, Укладка и сушка волос
, Физиотерапевтические приборы
, Электротепло
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