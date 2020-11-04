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Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920

Артикул: 86170
  • Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920 - фото 1
  • Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920 - фото 2
  • Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920 - фото 3
Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920 - фото 1
Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920 - фото 2
Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920 - фото 3
1 790 руб. 

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1 420 руб. 

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Артикул: 86170
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля лица
ПроизводствоФранция
Действиемассаж
Материалпластик
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Функции и режимылифтинг, подтяжка
Высота, см3
Длина, см23
Ширина, см12
Вес, кг0.1

Массажер Gezatone Bio Wave m 920 представляет собой аппарат, предназначенный для индивидуального домашнего использования. С его помощью можно производить интенсивный комплексный уход за кожей лица. Действие аппарата основано на использовании микротоков на функциональную активность клеток, мышц и кровеносных сосудов. Массажер Bio Wave Gezatone m 920 поможет придать коже свежий, здоровый вид, подтянет мышцы лица, избавит от морщин.

Особенности:

  • Воздействие с помощью микротоков;
  • Безоперационная подтяжка лица;
  • Повышает упругость и эластичность кожи;
  • Стимулирует обменные процессы;
  • Имеет компактные размеры и малый вес.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Bio Wave m 920;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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