Электрическая зубная щетка CS Medica CS-262

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Cs Medica
|Тип товара
|Зубные щетки
|Максимальная скорость
|28000 пульсаций в минуту
|Насадок в комплекте
|2
|Питание
|от батареек
|Режимы работы
|2: стандартный, режим отбеливания
|Типы насадок
|стандартная
|Форма основной насадки
|вытянутая
|Вес, г
|45
|Дополнительная информация
|33000 движ/мин в режиме «Super», время работы от двух элементов питания — около 150 дней, защитный колпачок для насадки
|Потребляемая мощность, Вт
|0.72
Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-262 обеспечивает качественный уход за полостью рта и зубами. Высокая скорость вращения обеспечивает быстрое размягчение налета и его полное удаление. Щетка позволяет добираться до самых труднодоступных мест и гарантирует эффективное удаление остатков пищи из межзубных промежутков и десенных карманов. Мягкое массажное воздействие, оказываемое щеткой зубной Cs Medica SonicPulsar Cs-262 на десны, предотвращает возникновение стоматологических заболеваний.
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04.02.2019
почти бесшумная ультразвуковая щетка.Сделана из качественного материала, 2 режима отбеливания.Эта щетка вычистит и обелит зубы за один раз,как простая щетка очистит за две недели.Всегда есть в продаже запасные насадки по недорогой цене
Недостатки:
нет
Комментарий:
C Medika пользуется вся семья