Электрическая зубная щетка CS Medica CS-131

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Cs Medica
|Тип товара
|Зубные щетки
|Максимальная скорость
|26000 пульсаций в минуту
|Насадок в комплекте
|2
|Питание
|от аккумулятора
|Режимы работы
|2: стандартный, режим отбеливания
|Типы насадок
|стандартная
|Форма основной насадки
|вытянутая
|Вес, г
|45
|Дополнительная информация
|30000 движ/мин в режиме «Super», время автономной работы около 45 дней, защитный колпачок для насадки, USB кабель в комплекте
|Потребляемая мощность, Вт
|0.35
Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-131 - легкая и компактная, способствует эффективному очищению зубов благодаря высокой звуковой частоте перемещения ворсинок. Бережно массируют десны, обеспечивая усиление микроциркуляции крови, способствующее профилактике различных заболеваний полости рта. Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-131 работает на аккумуляторной батарее, которая заряжается от бытовой электросети или через порт USB от мобильного устройства.Особенности:
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17.10.2019
удобство
батарея
хранение
качество очистки зубов
удобный размер(можно брать с собой в сумочке)
крышка (опять же, для путешествий- самое то. не нужны никакие пакетики дополнительные)
Недостатки:
НЕт
Комментарий:
всё отлично работает, насадка с ворсом очень выносливая. менять можно раз в месяца два-три (это уже кому как морально комфортно), хорошо всё очищает,убирает налет, заряжаю раз в несколько недель (!!!) пожалуй,это лучшая покупка за последний год!