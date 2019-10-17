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Электрическая зубная щетка CS Medica CS-131

(1)
Артикул: 84326
  • Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-131 - фото 1
  • Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-131 - фото 2
  • Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-131 - фото 3
Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-131 - фото 1
Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-131 - фото 2
Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-131 - фото 3
1 980 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 84326
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCs Medica
Тип товараЗубные щетки
Максимальная скорость26000 пульсаций в минуту
Насадок в комплекте2
Питаниеот аккумулятора
Режимы работы2: стандартный, режим отбеливания
Типы насадокстандартная
Форма основной насадкивытянутая
Вес, г45
Дополнительная информация30000 движ/мин в режиме «Super», время автономной работы около 45 дней, защитный колпачок для насадки, USB кабель в комплекте
Потребляемая мощность, Вт0.35

Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-131 - легкая и компактная, способствует эффективному очищению зубов благодаря высокой звуковой частоте перемещения ворсинок. Бережно массируют десны, обеспечивая усиление микроциркуляции крови, способствующее профилактике различных заболеваний полости рта. Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-131 работает на аккумуляторной батарее, которая заряжается от бытовой электросети или через порт USB от мобильного устройства.

Особенности:
  • Частота движений - 22-33 тыс. оборотов в минуту;
  • Два режима чистки;
  • Промежуточный таймер (пауза после каждых 30 секунд работы);
  • Время работы на полной зарядки - около 45 дней;
  • Емкость аккумулятора - 600 мАч;
  • Возможность зарядки через USB-порт.
Комплектация:
  • Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-131;
  • Дополнительная насадка;
  • Защитный колпачок;
  • USB-кабель;
  • Адаптер переменного тока;
  • Подставка;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Видеообзор на Электрическая зубная щетка CS Medica CS-131

Видеообзор Электрическая зубная щетка CS Medica CS-131
 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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17.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
удобство
батарея
хранение
качество очистки зубов
удобный размер(можно брать с собой в сумочке)
крышка (опять же, для путешествий- самое то. не нужны никакие пакетики дополнительные)

Недостатки:
НЕт

Комментарий:
всё отлично работает, насадка с ворсом очень выносливая. менять можно раз в месяца два-три (это уже кому как морально комфортно), хорошо всё очищает,убирает налет, заряжаю раз в несколько недель (!!!) пожалуй,это лучшая покупка за последний год!

Самовывоз невозможен
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-131 - стоимость товара 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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