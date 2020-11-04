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Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon

Артикул: 8406
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon - фото 1
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon - фото 2
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon - фото 3
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon - фото 4
Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon - фото 1
Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon - фото 2
Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon - фото 3
Объектив Sigma AF 17-50mm f 2.8 EX DC OS HSM Nikon - фото 4
34 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 8406
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра77 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм17
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.565
Основные характеристики
Тип объективастандартный Zoom
Фокусное расстояние17 - 50 мм
Для неполнокадровых фотоаппаратовда
ДиафрагмаF2.80
Минимальная диафрагмаF22
КреплениеNikon F
Стабилизация изображенияесть
Автоматическая фокусировкаесть
Конструкция
Число элементов / групп элементов17 / 13
Число лепестков диафрагмы7
Размеры (D x L)83.5 x 91.8 мм
Вес565 г
Параметры съемки
Угол обзора27.90 - 72.40 град.мин
Минимальное расстояние фокусировки0.28 м
Дополнительная информация
Ультразвуковой моторесть
Диаметр резьбы для светофильтра77 мм

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