Шагомер Omron Hja-306-ew белый

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|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Шагомер
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14.10.2019
1. Не нужно включать и выключать, потому что подсчет (готовность отсчитывать шаги и остальные характеристики) идет беспрерывно по умолчанию. Экран сам отключается через пять минут после последнего нажатия на клавиши. Честно говоря, это самая крутая функция - особенно для тех, кто постоянно забывать нажимать на старт в приложениях.
2. Шаги всегда считает точно. Довольно точно считает км, если правильно ввести свою длину шага (в т.ч. с учетом на сезон).
3. Почти не считает поездки в общественном транспорте, только если трясёт в трамвае, например, то может шагов 15 накинуть.
4. Множество характеристик для подсчётов (например, базовый расход калорий на основе введенных личных данных, расход калорий во время прогулки, общий расход калорий за сегодня (базовый + прогулка), количество км во время прогулки, количество шагов в прогулке за сегодня, количество шагов всего за весь период пользования (там вплоть до 999 999 шагов, по-моему, до обнуления), часы/дата и пр.).
5. Большая память, в т.ч. память всех характеристик за последние 7 дней.
6. Легкий и негабаритный, поэтому можно повесить на связку ключей.
Недостатки:
1. Реально очень непонятная инструкция. Хотя я считаю себя довольно продвинутым человеком с быстрым пониманием даже без инструкций, но тут другой случай - ушло дня четыре, наверное, пока всё стало на свои места. Было даже желание вернуть аппарат. Написано много про эксплуатацию, есть описание функций, но нет нормального описания ежедневного использования (По сути, ежедневное использование - это в самом начале ввести свои данные, а потом лишь не забывать класть шагомер в карман. Всё остальное - это уже снятие и анализ записанных данных).
2. Для людей не продвинутых в технике все-таки слишком много экранов с характеристиками нужно перелистывать.