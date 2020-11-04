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Шагомер Omron Hja-300-ek черный

Артикул: 83227
Шагомер Omron Hja-300-ek черный
4 640 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 83227
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOmron
Тип товараШагомер
Инновационный шагомер Omron Hja-300-ek, в черном цвете, сочетает в себе функции классического шагомера Omron с возможностью измерять основные параметры физической активности (расход калорий, среднюю скорость движения, пройденное расстояние и так далее) при беге и интенсивной физической нагрузке. Прибор является отличным средством для контроля достигнутых результатов и внесения, при необходимости, изменений в тренировочный процесс.
Комплектация:
  • Монитор активности Omron Jog Style (HJA-300-ek, черный)
  • Держатель
  • Ремешок для шагомера
  • Литиевый элемент питания на 3 В типа CR2032
  • Зажим
  • Отвертка
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видеообзор на Шагомер Omron Hja-300-ek черный

Видеообзор Шагомер Omron Hja-300-ek черный
 


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Шагомер Omron Hja-300-ek черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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