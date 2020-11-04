8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор состава тела OMRON BF214 (HBF-214-EBW)

Артикул: 83192
  • Весы жироанализатор Omron Bf214 - фото 1
Весы жироанализатор Omron Bf214 - фото 1
4 670 руб. 
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 83192
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендOmron
Тип товараВесы жироанализатор
Жироанализатор Omron BF-214  это медицинский прибор, предназначенный для измерения и отображения следующих параметров состава тела: масса тела, содержание жира в организме (в процентах), скелетная мускулатура (в процентах) и индекс массы тела (ИМТ). Применение 4 датчиков позволяет выполнять клинически достоверные измерения состава тела
Комплектация:
  • Монитор состава тела Omron BF-214
  • 4 элемента питания типа AAA
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видеообзор на Монитор состава тела OMRON BF214 (HBF-214-EBW)

Видеообзор Монитор состава тела OMRON BF214 (HBF-214-EBW)
 


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Монитор состава тела OMRON BF214 (HBF-214-EBW) - этот товар вы можете купить по цене 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...