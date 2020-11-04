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Монитор состава тела Omron BF212 (HBF-212-EW)

Артикул: 83191
  • Весы жироанализатор Omron Bf212 - фото 1
  • Весы жироанализатор Omron Bf212 - фото 2
  • Весы жироанализатор Omron Bf212 - фото 3
Весы жироанализатор Omron Bf212 - фото 1
Весы жироанализатор Omron Bf212 - фото 2
Весы жироанализатор Omron Bf212 - фото 3
3 500 руб. 
3 700 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 83191
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOmron
Тип товараВесы жироанализатор
Монитор состава тела OMRON BF212 (HBF-212-EW) – это медицинское изделие, предназначенное для измерения веса, определения процентного содержания жира в организме пользователя, а также для подсчета индекса массы тела методом биоэлектрического импеданса (БИ). Данный прибор предназначен для измерения веса, определения процентного содержания жира в организме пользователя, а также для подсчета индекса массы тела. 

Комплектация:
  • монитор состава тела;
  • 4 марганцевых элемента питания типа AAА (R03);
  • руководство по эксплуатации;
  • гарантийный талон.
 

Видеообзор на Монитор состава тела Omron BF212 (HBF-212-EW)

Видеообзор Монитор состава тела Omron BF212 (HBF-212-EW)


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Самовывоз невозможен
Монитор состава тела Omron BF212 (HBF-212-EW) - по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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