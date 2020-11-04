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Удилище Shimano FORCEMASTER BX SPINNING 27M (SFMBX27M)

Артикул: 82455
  • Удилище Shimano FORCEMASTER BX SPINNING 27M (SFMBX27M) - фото 1
  • Удилище Shimano FORCEMASTER BX SPINNING 27M (SFMBX27M) - фото 2
Удилище Shimano FORCEMASTER BX SPINNING 27M (SFMBX27M) - фото 1
Удилище Shimano FORCEMASTER BX SPINNING 27M (SFMBX27M) - фото 2
10 000 руб. 

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8 090 руб. 

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Артикул: 82455
В наличии
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БрендShimano
Тип товараУдилище
Материалкомпозит, пробка
Рабочая длина, м2.7
Тест по леске, г10–30
Длина, см138
Ширина, см12
Балансировкаесть
Высота, см6
Типспиннинговое, штекерное
Вес, кг0.175

Описание

Shimano выпустила новую серию 3-х частных спиннинговых удилищ ForceMaster ВХ. Бланки спиннингов изготавливаются на прочном и хорошо сбалансированном бланке с прогрессивным строем из материала XT40+Geofibre.Все удилища серии оснащены направляющими кольцами Fuji Hardlite для улучшения показателей заброса и исключительного контроля лески. ForceMaster ВХ стала практичных решением для часто путешествующих рыболов.



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Самовывоз невозможен
Удилище Shimano FORCEMASTER BX SPINNING 27M (SFMBX27M) - по цене 10000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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