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Фен технический Metabo H 16-500 (601650000)

Артикул: 81869
Фен технический Metabo H 16-500 (601650000)
3 780 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 81869
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараФен строительный
В кейсенет
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура500 град
Минимальная температура300 град
Мощность, Вт1600
Максимальный объем выдуваемого воздуха450 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха240 л/мин
Длина, см20
Ширина, см10
Высота, см40
Вес, кг0.6
Metabo H 16-500 используется для оттаивания замерзших труб, для удаления лака с металлических, деревянных поверхостей. Предусмотрен фильтр для защиты двигателя от пыли. Можно выбрать оптимальный режим работы - температура воздуха и количество подаваемого воздуха регулируется.


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Самовывоз невозможен
Фен технический Metabo H 16-500 (601650000) - стоимость товара 3780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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