Пила циркулярная Metabo KS 55 в коробке (600855000)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Глубина пропила
|55 мм
|Диаметр диска
|160 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1200 Вт
|Скорость вращения
|5600 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Пылесборник
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Угол наклона
|47 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Питание
|от сети
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|В кейсе
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|60
|Ширина, см
|48
|Высота, см
|42
|Вес, кг
|4
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09.06.2019
Неубиваемость. Очень хорошо сбалансирована. Прочная стальная площадка. Диск с нереальным ресурсом. Пилой напилил забор на 70 погонных метров из подверстачной доски, комплект бруса на подпорную стенку (8 кубов) при этом брус был с гвоздями, ест не кашляя. Комплект каркаса на дом (10 кубов). И опалубку на фундамент 10х10.
Недостатки:
Всё-таки это не профессиональный инструмент. Хорошо что он столько продержался, но для его цены странно долго.
Маловато мощность для работы плотником. Сложновато распускать доску вдоль волокна. Дорогие оригинальные диски. Блокировка кнопки пуска не даёт нажать её мизинцем и пилить зеркально.