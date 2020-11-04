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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick, кейс (602193650)

Артикул: 81831
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick, кейс (602193650)
43 840 руб. 
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+ 761 КэтКоинов
Артикул: 81831
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 7 307 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт18
Ударный механизместь
Макс. крутящий момент110 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1.5 мм
Макс. диаметр патрона13 мм
Макс. диаметр сверления дерева65 мм
Макс. диаметр сверления металла13 мм
Гнездо для крепления битесть
Доп. рукояткаесть
Задний ходесть
Импульсный режиместь
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг2
Оснащена крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева. Дрель имеет аккумуляторный блоко 5,2 Ач, работающий до 75% дольше без подзарядки.


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Самовывоз невозможен
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick, кейс (602193650) - стоимость товара 43840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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